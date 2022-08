Cuchel: ‘Pressione fiscale insostenibile, occorre riforma organica’

Riceviamo e pubblichiamo.

Le imprese sono in grave difficoltà, per rilanciare il Paese c’è bisogno di una riforma seria, complessiva e organica e non di interventi ‘tampone’, come avvenuto anche durante l’ultima legislatura.

Lo afferma Marco Cuchel, Presidente di ANC, Associazione Nazionale Commercialisti.

Conclude il numero uno di ANC:

Occorre, inoltre, che il prossimo governo metta mano al calendario fiscale per renderlo più omogeneo. Soltanto in questi ultimi giorni di agosto registriamo circa 200 adempimenti di carattere tributario, moltissimi dei quali saranno versamenti, oltre 170.

Molte aziende non riusciranno a onorare questa scadenza, anche perché si troveranno a pagare due rate del versamento delle imposte da dichiarazione dei redditi, maggiorate dello 0,4%.

Proprio per non farsi trovare in questo ingolfo tributario avevamo già chiesto più tempo per coloro che non avevano pagato il 30 giugno.