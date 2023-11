‘Cubano – Storia del Bloqueo’ al Teatro della Visitazione

In scena a Roma dal 1° al 3 dicembre

Debutta, dal 1° al 3 dicembre al Teatro della Visitazione, ‘Cubano – Storia del Bloqueo’, spettacolo di Salvatore Riggi e Mariano Viggiano, con la regia collettiva della Compagnia Post-it 33, con Giorgia Lunghi, Mariano Viggiano, Salvatore Riggi, Dalila Aprile, con il sostegno e il patrocinio dell’Associazione Nazionale Amicizia Italia Cuba – Circolo di Roma e l’Ambasciata Cubana.

La storia della Rivoluzione Cubana e il Covid-19. Due eventi storici apparentemente lontani nel tempo e nello spazio. C’è, però, un filo che li lega.

Josè, giovane medico cubano inviato in Italia durante la pandemia, e Celeste, neo laureata non più sicura del suo percorso, sono i protagonisti di questa vicenda umana.

Il caso internazionale e poco conosciuto del ‘Bloqueo’ è al centro delle nuove conoscenze di Celeste che prima di conoscere di Josè ignorava il dramma del popolo cubano e la prepotenza vergognosa degli Stati Uniti d’America.

La pièce analizza la genesi, l’evoluzione e l’attualità di uno dei fatti di cronaca mondiale divenuto l’emblema della paura degli USA nei confronti di ciò che non sono riusciti a conquistare: l’embargo contro Cuba.

Gli effetti della sanzione economica e politica più dura imposta dai tempi della Rivoluzione Castrista, riflessi sulla vita di persone comuni, divise da tre generazioni ma unite dallo stesso spirito di sacrificio, pilastro fondamentale dell’essere Cubano.

Per aumentare preservare lo status attivo della diffusione del messaggio a livello teatrale, l’idea di messa in scena risulta semplice e concreta. Pochi attori calcano lo spazio e parlano direttamente agli spettatori, senza filtri, muovendosi all’interno di una storia, fatta di emozioni vere, di speranze e ambizioni canoniche dell’essere umano.

Nella vicenda romanzata si intrecciano le vite dei protagonisti che raccontano di una generazione cresciuta nel disagio ma che non ha mai perso l’orgoglio di chi ha sconfitto moralmente una potenza mondiale come gli USA.

Le scene supportate dalla presenza della mappatura 3D, mettono in relazione gli attori con i piccoli oggetti creando momenti onirici e d’azione, alternando la narrazione alla recitazione in primo grado.

Produzione

La compagnia di produzione teatrale POST-IT 33 è invitata dall’Associazione Nazionale Amicizia Italia Cuba, a creare uno spettacolo che miri a sensibilizzare il pubblico sull’ardua questione dell’embargo di Cuba, meglio chiamato ‘El Bloqueo’ e dei problemi che da esso ne derivano.

Tenendo in considerazione le precedenti collaborazioni con l’Associazione, ritenuto l’argomento di rilevante interesse culturale, la compagnia propone una collaborazione solo ed esclusivamente a titolo di patrocinio, poiché lo spettacolo sarà scritto, diretto, prodotto e distribuito principalmente tramite i canali della compagnia stessa nella prossima stagione teatrale.

La compagnia

La Compagnia Teatrale POST-IT 33 nasce a Roma nel 2017 da un gruppo di giovani attori e registi accademici provenienti da più parti d’Italia. Attori e Clown, nel 2018 creano lo spettacolo ‘Clowndestini’ vincitore di vari premi tra cui: Migliori musiche, Miglior Regia e Miglior Spettacolo, Roma Comic Off 2018.

Premio Teatro de’ Servi, Premio Teatro Civico di Rocca di Papa, Premio Teatro Benevento Città Festival, Premio Teatro Nuovo Premio Sala Gassman di Civitavecchia, Menzione speciale Sele D’Oro del Mezzogiorno. Attivi in Italia e all’estero negli Istituti Italiani di Cultura, Lima, Parigi, Etc. come giovani rappresentanti del Teatro Italiano.

Negli anni la Compagnia ha fatto dell’arte del Clown, e della commedia fisica una firma inconfondibile che ha inserito in ogni spettacolo. Ricordiamo fra i vari: ‘Felici ma non troppo’, ‘Loading 2101’, ‘Fly Clown’, ‘Il Pomo della Discordia’, ‘Viva la Vida’, ‘Il Miracolo’, ‘Le Nozze di Otello’.

Scene a cure di Post-it 33 | Service – Madman Productions | Tecnico Audio Luci – Francesco Rossini

Teatro della Visitazione

via Dei Crispolti, 145

Roma

Orari spettacoli:

venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 18:00

Info e prenotazioni:

Compagnia Teatrale Post-it 33 Facebook

post_it33 Instagram

infoteatropostit33@gmail.com