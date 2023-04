CSLLPP, incontro Rinaldi, Sessa e Aurigemma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è tenuto un primo appuntamento per delineare le linee di lavoro e di visione, confronto e pianificazione della Regione Lazio, con l’intenzione di costruire un approccio più ragionato per fornire a cittadini, imprese e istituzioni le risposte che meritano.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, al termine dell’incontro con Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Ha aggiunto l’Assessore Manuela Rinaldi:

Occorre proporre uno strumento atto a mettere insieme istituzioni ed eccellenze universitarie, colmando il ritardo degli ultimi anni dovuto a scelte amministrative e alle emergenze sanitarie che hanno assorbito gli sforzi organizzativi.

In particolare, sono stati affrontati temi di rilevanza locale e regionale, come l’intervento sull’acquedotto del Peschiera, in grado di garantire l’approvvigionamento idrico della Capitale e, al contempo, la tutela del territorio, dell’ambiente e le positive ricadute territoriali.