CSI: tutti i campioni nazionali della corsa su strada 2025

A Lonigo (VI) bella festa di atletica per i 555 finalisti del campionato nella specialità della corsa

Mattinata di autunno soleggiata quella di domenica 19 ottobre, data in cui a Lonigo (VI) si è disputato il Campionato nazionale di corsa su strada del Centro Sportivo Italiano, patrocinato dal Comune della cittadina berica ed organizzato dal GS Leonicena.

Sono stati 555 gli atleti di 22 categorie al via nella manifestazione che ha avuto cuore pulsante in piazza Garibaldi, e che ha visto correre atleti di ogni età su un circuito all’interno del centro cittadino, articolato in un giro corto di 800 metri e uno lungo di 1250 metri, da percorrere più volte in base alla categoria.

Dando uno sguardo ai podi individuali è sempre il comitato di Trento a mettersi in luce, con 24 medaglie conquistate, di cui 7 di bronzo, 11 d’argento e sei d’oro, tra cui quella dell’immarcescibile “prete volante” trentino, don Franco Torresani, Sci Club Fondisti Alta Val di Non, che ha vinto senza problemi la gara Veterani B.

Tutto trentino il podio allievi maschile e quello cadette femminile. Sedici medaglie per il comitato di casa, il CSI Vicenza che conta 6 ori, 3 argenti e 7 bronzi.

Brilla nel medagliere anche il comitato di Lecco che porta in Lombardia otto medaglie, la metà d’oro.

Sondrio torna a casa con un bronzo e tre vittorie, di cui una della campionessa regionale Cinzia Zugnoni, del CSI Morbegno al primo anno di categoria, veterane A, già 3 titoli nazionali quest’anno in pista, e altrettanti record.

Anche Massa Carrara può sorridere per i due ori conquistati. Benissimo, specie nelle categorie giovanili, il comitato reggiano che conquista a Lonigo un oro, un argento e un bronzo oltre a molti piazzamenti.

E la Lombardia festeggia anche un titolo nazionale per Lodi, un argento del CSI Milano ed un bronzo cremasco.

Nelle tre prove riservate alle categorie paralimpiche, con decine di finalisti in gara hanno vinto due atleti di Vicenza, Dueville e Colli Berici, e un atleta siciliano, il partecipante venuto in assoluto da più lontano, ovvero da Messina, Andrea Busà, Atletica Savoca.

Belluno con un argento chiude la lista degli undici comitati, sui 20 presenti in terra berica.

La Classifica Generale per Società è stata dominata dalla US 5 Stelle Seregnano, che ha vinto davanti ai cugini del comitato di Trento del Castel Ivano ed ai lecchesi del Cortenova.

Per i pentastellati di Seregnano tanti punti sono arrivati dalla classifica delle categorie Assolute, vinta anch’essa dagli azzurri trentini davanti ai vicentini dell’Atletica Valchiampo e ai podisti trentini dell’U.S. Castel Ivano.

Nella classifica giovanile, che includeva i punteggi delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, ossia il 55% degli iscritti al meeting nazionale ciessino, il successo è andato alla Atletica Castelnuovo ne’ Monti che, ha saputo staccare le corazzate trentine U.S. 5 Stelle Seregnano e U.S. Castel Ivano.

Alla cerimonia di apertura con tanto di banda filarmonica cittadina e sfilata delle rappresentative ed alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il Presidente della Provincia Andrea Nardin, il Sindaco di Lonigo, Pierluigi Giacomello, il Presidente del Consiglio Comunale, Pierluigi Marcolin, l’Assessore allo Sport comunale Andrea Castiello, il responsabile della commissione tecnica nazionale CSI di Atletica Leggera, Pietro Albanese, il Presidente del CSI Vicenza, Francesco Brasco, la Presidente della GS Leonicena, Daniela Cremonese e l’ex numero uno Gianni Masetto che ha fortemente voluto portare nella casa dei leoni berici il campionato nazionale CSI.

A portare il saluto della Regione del Veneto a nome del Presidente Zaia c’era il Consigliere regionale Marco Zecchinato.

Tutte le classifiche: https://bit.ly/48WB86o