Cronoscalata CSI 2026: i campioni

Sul percorso di 8 e 11 km vincono 5 ciclisti laziali, 4 pugliesi e due campani. Un titolo anche in Abruzzo, grazie al miglior crono di giornata, ottenuto da Matteo Mora negli M1

Riceviamo e pubblichiamo.

La città del volo, come è conosciuta in terra frusinate Serrone, ha fatto ancora una volta da cornice a una delle sfide più affascinanti del panorama ciclistico amatoriale nazionale.

Il grazioso borgo adagiato ai piedi dei monti Ernic i- Simbruini ha infatti ospitato la terza edizione della Cronoscalata Serrone – Monte Scalambra, prova unica valida per l’assegnazione del Campionato Nazionale Cronoscalata CSI, richiamando atleti provenienti da diverse regioni d’Italia, in particolare Puglia, Campania e Marche, oltre naturalmente ai padroni di casa a difendere i colori del CSI Lazio.

Una vera prova di resistenza resa più ostica dalle temperature assai calde. Maglie tecniche aperte per il gran caldo per gli atleti impegnati sul percorso completo, che hanno affrontato 11 km con 893 metri di dislivello e una pendenza media del 7,9%, lungo un tracciato tanto spettacolare dal punto di vista paesaggistico quanto severo sotto il profilo tecnico.

La manifestazione si è sviluppata su due partenze. La prima, riservata alle categorie Over 60, Junior Sport e Donne, su un percorso ridotto di 8 km, con il via in località Torre di Colonna.

Tra i tesserati CSI in lotta per la maglia tricolore, il miglior tempo è stato fatto registrare dal 62enne di Marcianise, Andrea D’Anna (Team Amoruso), che ha fermato il cronometro in 39’51”, conquistando il titolo nazionale.

In campo femminile, successo per la 50enne di Cassino Livia Langiano (Enercol 2Wheels – CSI Frosinone), vincitrice tra le Master Woman 3.

La seconda partenza, quella sul percorso integrale di 11 chilometri, ha regalato un finale emozionante.

Ad imporsi è stato il trentenne sambenedettese, oggi a Cupra Marittima, Matteo Mora (US Colonnella – CSI Pescara), autore del miglior tempo assoluto in 41’21”, precedendo di appena due secondi il 37enne di Pontecorvo Mario Baris (Estasi MTB – CSI Sessa Aurunca), al termine di un confronto serratissimo che ha entusiasmato il pubblico presente lungo l’ascesa.

Per il campione di Cupra Marittima, miglior cronoman al traguardo, una media oraria di quasi 16 km.

A dare il via alla manifestazione erano presenti il Sindaco di Serrone, Giancarlo Proietto, e l’Assessore allo Sport, Andrea Lucidi.

In rappresentanza del CSI hanno preso parte alla manifestazione Biagio Nicola Saccoccio, Consigliere Nazionale CSI, Responsabile della Commissione Tecnica Ciclismo CSI e Presidente del Comitato CSI di Frosinone, insieme a Loreto Grimaldi ed Enzo Martino, giudici e componenti della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo CSI.

I 12 campioni nazionali Cronoscalata CSI

Elite Sport: Angelo Balsano Severino (Murolo Sl2) Frosinone

Master 1: Matteo Mora (UC Colonnella) Pescara

Master 2: Mario Baris (Estasi MTB) Sessa Aurunca

Master 3: Daniele Spiridigliozzi (Enercool 2Wheels) Frosinone

Master 4: Giovanni Lucarelli (Ifi Bike) Roma

Master 5: Massimiliano Belsito (Cicogna Cerignola) Foggia

Master 6: Matteo Troiano (Nella Ciclisti Sipontini) Foggia

Master 7: Andrea D’Anna (Team Amoruso) Caserta

Master 8: Terenzio Carpentieri (Ifi Bike) Roma

Master 9: Cosimo Orlando (Team Padre Pio) Foggia

Master 10: Pasquale Marrone (Avis S. Ferdinando) BAT

Master Woman 3: Livia Langiano (Enercol 2 Wheels) Frosinone