Crollo volta collettore fognario via Manzoni Napoli: ABC al lavoro

Chiusa al traffico la corsia in direzione via Manzoni – corso Europa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La volta di un collettore fognario, all’incrocio tra via Manzoni e via Caravaggio, è crollata in mattinata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

È stata chiusa al traffico la sola corsia in direzione via Manzoni – corso Europa, mentre i tecnici di ABC stanno intervenendo per il ripristino della conduttura che ha ceduto.