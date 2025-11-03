Crollo Torre dei Conti, Rocca spera venga estratto operaio intrappolato

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Siamo tutti turbati e colpiti dal crollo della Torre dei Conti e speriamo venga estratto quanto prima l’operaio rimasto intrappolato.

Continuo ad essere in costante contatto con i vertici dell’ARES 118 e i sanitari del San Giovanni dove si trova ricoverato l’altro operaio ferito.

Ringrazio ancora, a nome di tutta la comunità del Lazio, anche i Vigili del fuoco per lo straordinario lavoro di queste ore.