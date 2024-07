Crollo Scampia, Comune attiva Fondo solidarietà per le famiglie in difficoltà

100mila euro subito e conto corrente dedicato per le donazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta comunale ha deliberato l’istituzione di un fondo denominato ‘Fondo Comunale di Solidarietà – Per Scampia’ per fornire risposte immediate ai bisogni delle persone e delle famiglie in difficoltà a seguito del crollo del ballatoio della Vela Celeste.

Il Fondo ha l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza in tempi brevi e in maniera concreta. Lo stanziamento sarà infatti utilizzato per acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizi a favore delle famiglie coinvolte nel crollo.

La Giunta ha deliberato il finanziamento del Fondo con risorse del Comune di Napoli pari a 100mila euro come dotazione iniziale, da prelevare dal Fondo di riserva. In tale fondo potranno confluire poi le donazioni di soggetti collettivi e di singoli cittadini.

A tale scopo, è stato aperto un conto corrente bancario dedicato, assicurando la massima trasparenza nell’uso e nella rendicontazione delle risorse.

La causale dei versamenti, infatti, dovrà indicare la dicitura ‘Emergenza Scampia – Fondo Comunale di Solidarietà – Per Scampia’.

Di seguito le coordinate utili per chiunque volesse donare:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Filiale: 03496

Via Toledo, 177 – Napoli 80132

Conto corrente: ‘Comune di Napoli – Fondo com.le solid.tà per Scampia’

IBAN: IT64P0306903496100000300143

BIC: BCITITMMXXX