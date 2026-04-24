Crollo piazza De Nicola Napoli: situazione sfollati e verifiche tecniche

L’area rimane interdetta al traffico
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
In relazione al crollo verificatosi stanotte al civico 91 di piazza De Nicola, a seguito dei controlli incrociati da parte dei Servizi sociali, della Polizia Locale, della Protezione Civile Comunale e dei Vigili del Fuoco è emerso che la maggior parte delle unità abitative evacuate non risulta occupata da residenti stabili.
Nello specifico:
• piazza De Nicola, 95: Risultano attualmente sgomberati 9 cittadini di cui 5 hanno richiesto assistenza ai servizi sociali, unici residenti effettivi tra le aree sgomberate nel quadrante immediato del crollo.
• Altre unità abitative: I sopralluoghi hanno confermato che i restanti immobili sono prevalentemente destinati a strutture ricettive (B&B) o risultano abitazioni non abitate al momento dell’evento.
Operazioni in corso.
I Vigili del Fuoco proseguono le attività di rimozione macerie e verifica strutturale.
L’area rimane interdetta al traffico per consentire il completamento delle perizie sulla stabilità degli edifici limitrofi a quello crollato.