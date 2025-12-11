Crollo muro di cinta in via Francesco Pinto a Napoli

Nessun ferito grave, danni contenuti alle auto in sosta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel pomeriggio odierno si è verificato il cedimento di un vecchio muro di cinta in via Francesco Pinto, nei pressi di piazza Nazionale.

Lpevento non ha causato feriti.

A seguito del crollo, i detriti del muro, presumibilmente di antica costruzione in tufo, hanno interessato l’area sottostante, danneggiando alcune autovetture che erano regolarmente in sosta lungo la carreggiata.

I Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti tempestivamente per la messa in sicurezza dell’area.

A titolo precauzionale, e unicamente per lo stato di forte shock e spavento, una signora è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che il crollo possa essere collegato a operazioni di demolizione che erano in corso nel sito. La zona rimane circoscritta per consentire la rimozione dei detriti e le verifiche strutturali necessarie.

Il Sindaco e l’Amministrazione monitorano costantemente la situazione e assicurano il massimo impegno per il rapido ripristino della normale viabilità e per l’accertamento delle responsabilità e delle dinamiche da parte delle Forze dell’Ordine.