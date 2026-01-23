Crollo Casoria, Zabatta: Massimo supporto della Regione Campania

L’Assessore: Pienamente operativi anche stanotte i volontari della Protezione Civile regionale, gli psicologi dell’emergenza e le autobotti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Saranno operativi a Casoria anche stanotte i volontari della Protezione Civile della Regione Campania e gli operatori della SMA per il presidio della zona interessata dal crollo e degli edifici oggetto di sgombero da parte del Comune.

Così l’Assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta impegnata dalle prime ore del giorno al Centro Operativo Comunale di Casoria che è in seduta permanente con il coordinamento del Sindaco Raffaele Bene.

Il supporto della Regione Campania e del Presidente Roberto Fico, anche lui in contatto diretto con il Sindaco, è massimo. Questa notte ancora saranno garantiti il supporto degli psicologi dell’emergenza nel punto di ascolto situato davanti al Comune e la distribuzione di acqua con le due autobotti della SMA Campania, posizionate una in piazza Pisa e una sulla statale Sannitica.

L’Assessorato regionale alla Protezione Civile è ancora al lavoro con mezzi e uomini e continuerà ad assicurare tutto il necessario per far fronte alla situazione che sta interessando via Cavour e il centro storico.