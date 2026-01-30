Crollo Casoria, Regione Campania in campo contro lo sciacallaggio

Zabatta: Presidio dei volontari a tutela dei cittadini
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
In una situazione di emergenza come quella che sta interessando Casoria, la priorità assoluta è la tutela delle persone e delle loro abitazioni.
Per questo la Regione Campania ha disposto un presidio costante dei volontari della Protezione Civile regionale nelle aree colpite dal crollo, a supporto dei cittadini e delle autorità competenti, anche per contrastare episodi di sciacallaggio ai danni delle case evacuate.
Lo ha dichiarato Fiorella Zabatta, Assessore regionale alla Protezione Civile, Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Forestazione, Sport e Politiche giovanili.
I volontari sono impegnati a supportare attività di presidio e vigilanza civica delle aree interessate, con il compito di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette o comportamenti illeciti, in stretto raccordo con le autorità di pubblica sicurezza.
La Regione Campania, attraverso il sistema di Protezione Civile, è operativa sin dalle prime ore dell’emergenza in coordinamento con la Prefettura di Napoli, il Comune di Casoria e tutti i soggetti istituzionali competenti, per garantire assistenza agli sfollati, presidio delle aree interessate e supporto operativo nelle more delle verifiche tecniche sugli edifici e sul sottosuolo.
La riunione che si è svolta in Prefettura conferma l’importanza di un coordinamento istituzionale costante per affrontare in modo efficace emergenze complesse come questa e garantire condizioni di sicurezza e legalità a una comunità già duramente provata.