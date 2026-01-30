Crollo Casoria, Regione Campania in campo contro lo sciacallaggio

Zabatta: Presidio dei volontari a tutela dei cittadini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

In una situazione di emergenza come quella che sta interessando Casoria, la priorità assoluta è la tutela delle persone e delle loro abitazioni. Per questo la Regione Campania ha disposto un presidio costante dei volontari della Protezione Civile regionale nelle aree colpite dal crollo, a supporto dei cittadini e delle autorità competenti, anche per contrastare episodi di sciacallaggio ai danni delle case evacuate.

Lo ha dichiarato Fiorella Zabatta, Assessore regionale alla Protezione Civile, Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Forestazione, Sport e Politiche giovanili.