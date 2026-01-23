Crollo Casoria: Protezione Civile Campania invia volontari e autobotti

L’Assessore Zabatta in stretto collegamento con Sindaco

Il crollo del palazzo a Casoria, avvenuto nel corso della notte, vede la Regione Campania attiva nella gestione dell’emergenza al fianco del Comune, dei Vigili del fuoco, dei tecnici e di tutte le forze che stanno contribuendo alla sicurezza della popolazione.

Su richiesta del Comune di Casoria, che ha prontamente attivato il COC, Centro Operativo Comunale, per coordinare i soccorsi e l’assistenza, sono stati inviati sul posto mezzi e uomini della Protezione civile regionale e della SMA Campania.

In particolare, 30 volontari e 3 psicologi dell’emergenza per supportare i cittadini; inviate anche transenne e due autobotti a servizio della popolazione per il rifornimento dell’acqua.

L’Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che sta seguendo personalmente l’evolversi della situazione in stretto raccordo con il Sindaco di Casoria e con la Protezione Civile della Regione, tiene costantemente informato il Presidente Fico.

Già nella serata di ieri si era, infatti, recata sul luogo per monitorare le operazioni di ripristino, ascoltare le famiglie sgomberate e coordinare gli interventi insieme all’Amministrazione comunale.

