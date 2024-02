Crollo cantiere Firenze, sopralluogo di Giani con Ministro Calderone

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ho visto grande attenzione da parte del Ministro Calderone su tutti i temi che sono sollevati da questa gravissima tragedia del lavoro.

Ora è importante lavorare in squadra, ad ogni livello, e già oggi in Prefettura ci confronteremo per mettere a punto strategie comuni.