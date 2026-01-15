Criticità lago di Bolsena (VT) e nuovi progetti, Rocca incontra Sindaci

Il Presidente: ‘Solo attraverso il confronto diretto si possono comprendere fino in fondo le criticità e trasformarle in opportunità’

I Sindaci dei Comuni del Lago di Bolsena – Andrea Di Sorte, Bolsena, Giulia De Santis, Montefiascone, Simona Fabi, San Lorenzo Nuovo, Antonio Rizzello, Grotte di Castro, Carlo Benedettucci, Gradoli, Mario Fanelli, Capodimonte, e Maurizio Lacchini, Marta – sono stati ricevuti ieri dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un incontro istituzionale dedicato all’analisi delle principali criticità che interessano il lago e alla condivisione di proposte progettuali strategiche.

Il tavolo ha rappresentato un primo e importante momento di confronto finalizzato ad avviare un dialogo strutturato e costruttivo sul futuro dell’intero comprensorio del Lago di Bolsena.

Nel corso del confronto, i primi cittadini hanno evidenziato i temi di vitale importanza per le amministrazioni locali e per le comunità rivierasche, tra cui la realizzazione della pista ciclabile circumlacuale, la gestione delle aree portuali, il rilascio delle concessioni demaniali, le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione del patrimonio arboreo, nonché il necessario supporto alle attività di pulizia e manutenzione delle spiagge.

I Sindaci hanno sottolineato come le questioni affrontate rappresentino nodi centrali per lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e la valorizzazione turistica del Lago di Bolsena, incidendo direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive economiche dei territori.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre espresso un ringraziamento alla Regione Lazio per il lavoro svolto negli anni a supporto delle amministrazioni locali, in particolare sul tema della gestione delle aree portuali, grazie al quale, anche recentemente, sono state messe a disposizione specifiche misure di finanziamento a favore dei Comuni.

