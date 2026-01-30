Cristiano Meoni nuovo Direttore di T24, Manetti augura buon lavoro

Le congratulazioni dell’Assessore alla cultura
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Buon lavoro a Cristiano Meoni per il nuovo incarico di Direttore responsabile di T24, giornale economico digitale della Toscana.
A dirlo Cristina Manetti, Assessore alla cultura con delega all’editoria, commentando il nuovo incarico assunto dal giornalista.
Manetti spiega:
L’esperienza e la professionalità maturate da Meoni alla guida di importanti testate nazionali e territoriali rappresentano un valore aggiunto per una realtà editoriale che si propone di raccontare con rigore e autonomia il mondo produttivo e le trasformazioni economiche della nostra regione.