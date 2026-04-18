Crisi settore ittico, in arrivo indennizzi per imprese campane

Dopo il via libera della Commissione Europea alla flessibilità straordinaria, la Campania difende il suo primato nella spesa dei fondi FEAMPA e chiede rispetto per il comparto regionale.

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessore alla Pesca e all’Acquacoltura della Regione Campania, Fiorella Zabatta, interviene sulla delicata fase che sta attraversando il comparto ittico, duramente colpito dal caro carburante e dall’instabilità dei mercati legata al conflitto in Medio Oriente, accogliendo con favore la decisione della Commissione Europea di attivare il meccanismo di flessibilità straordinaria sui fondi FEAMPA 2021/2027.

L’Assessore Zabatta ha dichiarato:

La misura europea, che consente di utilizzare risorse già programmate per far fronte all’emergenza energetica, è stata un passo necessario. Si tratta di una flessibilità operativa che ci permette di intervenire in tempi rapidi per sostenere le imprese ittiche campane a partire dal 28 febbraio 2026. Secondo una prima stima, le imprese ittiche potrebbero beneficiare di circa 6 milioni di euro da erogare in base al perdurare dello stato di crisi. Alla luce della decisione assunta dalla Commissione europea, ho già avviato da ieri tutti i confronti tecnici per garantire la copertura finanziaria ai nostri operatori ittici in questo momento critico. Gli indennizzi sono finalizzati a coprire i maggiori costi sostenuti dalle imprese campane e consentiranno di supportare un settore particolarmente delicato e fortemente dipendente dalle oscillazioni dei costi energetici. Inoltre, la retroattività al 28 febbraio 2026 è un elemento di equità essenziale per ristorare le imprese che hanno dovuto assorbire gli shock iniziali della crisi. Tuttavia, nel definire le modalità di reperimento di queste risorse su scala nazionale, la Campania deve essere trattata con il dovuto rispetto.

Zabatta pone l’accento su un dato inoppugnabile:

Non possiamo accettare che la Campania venga mortificata nella ripartizione generale. La nostra Regione, al 31 dicembre 2025, ha certificato più del 100% della spesa assegnatale, risultando prima in Italia per efficienza nell’utilizzo delle risorse FEAMPA. Un risultato brillante che deve costituire un punto di forza, non una penalizzazione. Mi attiverò affinché la nostra virtuosità non diventi il pretesto per drenare risorse a discapito di altre Regioni che, come noi, hanno dimostrato di saper spendere bene e in tempi rapidi i fondi FEAMPA.

Nonostante le criticità dovute a questo momento di crisi, l’impegno della Regione resta massimo.

L’Assessore conclude: