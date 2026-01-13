Crisi iraniana, mozione bipartisan del Consiglio regionale Lombardia

L0Aula ha approvato all’unanimità una mozione presentata da Fabrizio Figini e Lisa Nojadi sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e di condanna della repressione del regime

Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano: lo ha espresso il Consiglio regionale votando all’unanimità una mozione presentata da Fabrizio Figini, Forza Italia, e Lisa Noja, Italia Viva.

Il documento sottolinea, inoltre, la condanna della repressione messa in atto dal regime teocratico islamico.

Il testo impegna la Giunta a sostenere con forza, in tutte le sedi di coordinamento Stato – Regioni, l’azione diplomatica condotta dalla Farnesina e dal Governo per isolare politicamente i responsabili delle violenze; a esigere l’immediato ripristino della connessione Internet in Iran; a promuovere, in sede europea, sanzioni mirate ed efficaci contro gli esponenti del regime responsabili della repressione.

Tra le altre iniziative indicate dalla mozione c’è la richiesta al Governo di continuare a guidare il fronte europeo nell’azione diplomatica per un’immediata liberazione dei prigionieri politici arbitrariamente detenuti; di attivarsi per proteggere i richiedenti asilo e gli attivisti iraniani perseguitati dal regime di Teheran abilitando le procedure burocratiche per la concessione e il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio o protezione speciale ed evitando in questo modo che la scadenza dei documenti possa portare al rimpatrio forzato con il conseguente pericolo di morte; di invitare le imprese lombarde, attraverso le loro associazioni di categoria, a rispettare l’embargo non intrattenendo, anche indirettamente, rapporti economici e commerciali che possano favorire il regime iraniano.

Palazzo Pirelli sarà illuminato con la scritta ‘Free Iran’.

Fabrizio Figini ha spiegato:

Questo documento nasce da un lavoro di sintesi con tutti i gruppi consiliari. La crisi iraniana parte dalla costituzione della Repubblica islamica, quasi cinquant’anni fa, che si basa sulla discriminazione contro donne, contro minoranze religiose, contro gli omosessuali e che ha trasformato l’Iran in un luogo di oscurantismo. Di fronte al popolo stremato da una tremenda crisi economica il regime ha risposto con la violenza. In risposta a questi crimini contro l’umanità, la Lombardia non si gira dall’altra parte, ma con questa mozione è in prima fila a condannare la violenza del regime attraverso misure concrete.

Lisa Noja ha sottolineato il percorso che ha portato all’approvazione della mozione che è nato da

un’esigenza umanitaria che ha prevalso sulla contrapposizione politica. Si tratta di un testo equilibrato, frutto di una mediazione che si mette a fianco di chi subisce atti di violenza quotidiana da parte di un regime teocratico. Questo documento mette al centro due aspetti, secondo me, fondamentali: la richiesta di superare il blackout digitale con cui il regime iraniano tenta di nascondere i propri crimini e la necessità di garantire protezione agli iraniani dissidenti che vivono in Italia. La mozione va in una direzione precisa: far sentire la voce delle donne e degli uomini iraniani che stanno combattendo per la libertà nel loro Paese.

Hanno espresso soddisfazione per la convergenza su un testo unitario e per l’approvazione della mozione Alessandro Corbetta, Lega, Giulio Gallera, Forza Italia, Nicolas Gallizzi, Noi Moderati, Christian Garavaglia, Fratelli d’Italia, Luca Marrelli, Lombardia Ideale, Luca Paladini, Patto Civico, Paolo Romano, PD.

