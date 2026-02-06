Crisi d’impresa, De Lise: Risanamento centrale per l’economia del Paese

Scoppa: ‘Nuovo codice della crisi d’impresa ha aperto scenari importanti per le aziende’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il risanamento diventa sempre più centrale nell’economia in Italia. In seguito ai tanti momenti storici che hanno registrato delle flessioni del mercato ci troviamo in un momento in cui è necessario ricostruire partendo dagli strumenti più opportuni previsti nel nuovo codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza. Attraverso l’applicazione del concordato e la composizione negoziata possiamo rimodulare il debito, riorganizzare l’attività economica e ripartire sdebitati. È fondamentale mantenere alti i livelli occupazionali e quello dei consumi proveremo a spiegare a tutti i colleghi le tante opportunità che il nuovo codice offre.

Lo ha detto Matteo De Lise, Presidente nazionale AIECC, in apertura dei lavori del Congresso nazionale dell’Associazione italiana degli esperti in composizione della crisi ‘La prevenzione e la gestione della crisi d’impresa: l’attività di negoziazione e la definizione delle strategie di risanamento’ svoltosi presso la sala convegni dell’Hotel Excelsior di Napoli.

Le opportunità offerte dal nuovo codice della crisi d’impresa sono state evidenziate da Gian Piero Scoppa, Presidente della sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli:

Il nuovo codice della crisi d’impresa ha aperto scenari importanti e nuovi per il risanamento delle aziende. È ovvio che il momento dell’incontro tra le parti per trovare delle soluzioni è la precondizione per elaborare piani di successo per il risanamento delle imprese e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

L’impegno della Camera di Commercio di Napoli per aiutare le imprese ad accedere agli strumenti previsti dal codice è stato rivendicato dal Presidente Ciro Fiola:

Abbiamo stanziato i fondi necessari per permettere alle imprese di poter usufruire del supporto dei professionisti che possono accompagnarli in questo percorso di ripresa economica, in modo che nessuno debba rinunciare a questa opportunità.

A spiegare il focus del convegno nazionale è Livia De Gennaro, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione:

Con AIECC abbiamo voluto focalizzare il tema della composizione negoziata, un percorso a cui l’imprenditore accede nella consapevolezza della propria impresa e della ristrutturazione del debito. Si registra un grande aumento di accessi a questa procedura e ci auguriamo che prosegua sempre più proficuamente.

Secondo Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione ODCEC Napoli:

È finita l’epoca dei fallimenti, oggi si fa molta prevenzione e abbiamo diversi strumenti che consentono di salvare le aziende nei momenti di grande difficoltà. I dottori commercialisti sono deputati a questo, grazie al loro ricco patrimonio di informazioni e conoscenze che consentono all’imprenditore di ripartire.

A fare gli onori di casa Immacolata Vasaturo, direttivo AIECC