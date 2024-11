Il servizio della web TV del Comune di Napoli

È stato sottoscritto in Comune il protocollo d’intesa per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati all’abuso della rete e dei social media.

Un breve reportage sul progetto pilota del Ministero di Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – che ha preso il via in due Municipalità del territorio.