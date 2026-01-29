Crescita e infrastrutture Lazio, Righini: riprogrammati 110 mln CIPESS

L’Assessore: ‘La Regione Lazio conferma il proprio impegno a utilizzare queste risorse in modo rapido ed efficace’
Desidero ringraziare il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, per la decisione assunta oggi dal CIPESS che consente alla Regione Lazio di recuperare e riassegnare importanti risorse nell’ambito dell’Accordo per la Coesione 2021/2027.
Grazie a questo provvedimento, la Regione potrà superare alcune criticità legate alla gestione di fondi straordinari utilizzati durante l’emergenza pandemica, evitando il rischio di perdere risorse preziose per il nostro territorio.
In particolare, vengono garantiti alla Regione Lazio 110 milioni di euro, che saranno pienamente salvaguardati e riprogrammati per sostenere interventi strategici nei prossimi anni.
Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro svolto dal Ministro Foti e dalla struttura nazionale per le politiche di coesione, che ringrazio per la collaborazione istituzionale e il supporto tecnico.
La Regione Lazio conferma il proprio impegno a utilizzare queste risorse in modo rapido ed efficace, per sostenere la crescita economica, migliorare le infrastrutture, rafforzare la competitività dei territori nell’interesse delle imprese, degli enti locali, dei lavoratori e dei cittadini.
È quanto dichiara l’Assessore alla Programmazione economica e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.