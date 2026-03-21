Cresce numero studenti che sceglie la Federico II per il proprio futuro

Lorito: ‘Raccogliamo i frutti di un impegno collettivo’

Riceviamo e pubblichiamo.

In un momento in cui il dibattito sul valore e sul futuro della formazione universitaria attraversa l’intero Paese e si rileva, a livello nazionale, un calo delle iscrizioni, la Federico II registra, invece, un trend in controtendenza.

Questa evidenza era già stata registrata all’apertura del semestre filtro a Medicina, che ha visto oltre 3800 studenti scegliere la Federico II come sede dove frequentare i corsi in presenza.

Per quanto riguarda le immatricolazioni di quest’anno, a poche settimane dalla scadenza del 31 marzo, il numero degli immatricolati ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico continua a registrare una crescita.

Al momento sono sono 21.752, in aumento rispetto ai 21.656 dell’anno precedente. Il totale degli iscritti ai circa 180 corsi di laurea attivi è di 72.952, contro i 72.889 dell’anno accademico 2024/2025.

A questi si aggiungono i dottorandi iscritti ai 43 corsi di dottorato e gli allievi di master, corsi di perfezionamento e Academy: una comunità accademica ampia, dinamica e multidisciplinare.

Questi numeri dimostrano una consapevolezza diffusa del valore dell’Ateneo federiciano per la sua capacità di formare non soltanto professionisti, ma cittadini capaci di interpretare e guidare i cambiamenti del proprio tempo.

Continua, quindi, a crescere il numero degli studenti che sceglie l’Ateneo federiciano per costruire il proprio futuro.

L’Ateneo esprime un’offerta didattica di qualità, servizi agli studenti in costante miglioramento, e raccoglie una reputazione internazionale consolidata, il che rende i suoi laureati figure ricercate e apprezzate ben oltre i confini nazionali.

I tanti risultati positivi ottenuti sono diretta conseguenza di scelte strategiche rivolte a rafforzare il ruolo dell’Ateneo come motore di sviluppo dei territori, di trasferimento e applicazione della conoscenza anche al mondo delle imprese, di faro della ricerca e dell’innovazione anche a livello internazionale.

Il Rettore della Federico II, Matteo Lorito, sottolinea: