Cresce numero studenti che sceglie la Federico II per il proprio futuro

Lorito: ‘Raccogliamo i frutti di un impegno collettivo’
Riceviamo e pubblichiamo.
In un momento in cui il dibattito sul valore e sul futuro della formazione universitaria attraversa l’intero Paese e si rileva, a livello nazionale, un calo delle iscrizioni, la Federico II registra, invece, un trend in controtendenza.
Questa evidenza era già stata registrata all’apertura del semestre filtro a Medicina, che ha visto oltre 3800 studenti scegliere la Federico II come sede dove frequentare i corsi in presenza.
Per quanto riguarda le immatricolazioni di quest’anno, a poche settimane dalla scadenza del 31 marzo, il numero degli immatricolati ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico continua a registrare una crescita.
Al momento sono sono 21.752, in aumento rispetto ai 21.656 dell’anno precedente. Il totale degli iscritti ai circa 180 corsi di laurea attivi è di 72.952, contro i 72.889 dell’anno accademico 2024/2025.
A questi si aggiungono i dottorandi iscritti ai 43 corsi di dottorato e gli allievi di master, corsi di perfezionamento e Academy: una comunità accademica ampia, dinamica e multidisciplinare.
Questi numeri dimostrano una consapevolezza diffusa del valore dell’Ateneo federiciano per la sua capacità di formare non soltanto professionisti, ma cittadini capaci di interpretare e guidare i cambiamenti del proprio tempo.
Continua, quindi, a crescere il numero degli studenti che sceglie l’Ateneo federiciano per costruire il proprio futuro.
L’Ateneo esprime un’offerta didattica di qualità, servizi agli studenti in costante miglioramento, e raccoglie una reputazione internazionale consolidata, il che rende i suoi laureati figure ricercate e apprezzate ben oltre i confini nazionali.
I tanti risultati positivi ottenuti sono diretta conseguenza di scelte strategiche rivolte a rafforzare il ruolo dell’Ateneo come motore di sviluppo dei territori, di trasferimento e applicazione della conoscenza anche al mondo delle imprese, di faro della ricerca e dell’innovazione anche a livello internazionale.
Il Rettore della Federico II, Matteo Lorito, sottolinea:
Oggi raccogliamo i frutti di un impegno collettivo.
Docenti, personale tecnico-amministrativo e comunità studentesca hanno lavorato in simbiosi per raggiungere insieme risultati straordinari , consentendo al nostro Ateneo di mantenere fede alla propria missione: formare menti libere, curiose, preparate, competenti, pronte ad affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento.