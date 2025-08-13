Cresce il ruolo degli specialisti nella sanità regionale toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La sanità pubblica valorizza il ruolo degli specialisti: medici specialisti convenzionati interni, ma anche veterinari, biologi, chimici e psicologi.

La Giunta regionale ha approvato l’intesa che recepisce le novità introdotte dall’accordo collettivo nazionale dell’aprile 2024 riguardo il conferimento di incarichi di rilevanza aziendale: di fatto le aziende potranno attribuirne di nuovi con procedure interne – tre anni di durata, rinnovabili, compatibili con le attività assistenziali già in essere – mentre gli specialisti potranno contare su un compenso aggiuntivo, non cumulabile con altri incarichi della stessa natura, tra quattromila e settemila euro lordi annui.

Sono richieste competenze professionali e gestionali acquisite anche tramite percorsi formativi individuali.

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani e l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini dichiarano:

Con questo atto siamo i primi a promuovere un modello organizzativo per gli specialisti convenzionati interni più flessibile e meritocratico, che riconosce e valorizza le competenze dei professionisti , integrandole nei percorsi di presa in carico e nei modelli di governance territoriale.

Il numero complessivo degli incarichi aggiuntivi sarà contenuto: non potrà superare di un terzo della media degli incarichi di responsabile di branca conferiti nel biennio precedente, a garanzia di un equilibrio tra valorizzazione professionale e sostenibilità del sistema.