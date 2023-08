‘Crepusculum’ al MagicLand

Acrobazie aeree, giochi di luci e marionette giganti in scena il 19 agosto nel magico parco di divertimenti di Valmontone (RM)

Al Magicland, il rinomato parco di Valmontone (RM) considerato da migliaia di visitatori la capitale italiana del divertimento con le sue attrazioni uniche e il suo fascino senza tempo, sabato 19 agosto si terrà il ‘White Party’, un evento iconico che si è guadagnato un posto speciale nella cultura delle feste grazie all’atmosfera chic che genera.

Il colore predominante sarà dunque il bianco, simbolo di purezza, eleganza e unione.

Nella notte di sabato 19 agosto, a partire dalle ore 21:00, il parco MagicLand aprirà le sue porte per accogliere tutti coloro che vorranno essere parte di questa esperienza unica.

Gli ospiti saranno invitati a indossare abiti bianchi, contribuendo così a creare una scenografia da sogno, dove i colori delle attrazioni, delle installazioni e delle luci del parco si fonderanno con questa candida tonalità.

Spettacoli di luci, performance artistiche e musica coinvolgente permetteranno di esplorare il parco sotto una luce completamente diversa.

All’anfiteatro la Baia, con 500 posti a sedere, si terrà lo spettacolo ‘Crepusculum’, realizzato dalla compagnia LesFarfadais, tra le più apprezzate al mondo con più di 4.000 spettacoli realizzati: una squadra di ex ginnasti, circensi e atleti olimpici arrivata a 70 performer che si esibiscono in decine di tournée nei cinque continenti.

‘Crepusculum – Alla scoperta del mondo degli abissi’ immerge lo spettatore in un mondo incantato, popolato da creature fantastiche, atmosfere oniriche e personaggi indimenticabili. I Farfadais modellano questo universo con le loro acrobazie aeree, giochi di luci innovativi e marionette giganti.

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. ‘La Capitale del Divertimento’ si estende su una superficie di 600.000 m2 ed ospita oltre 17.000 piante. Offre al pubblico attrazioni per tutti, per i più coraggiosi e per i bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia.

Tre ristoranti tematizzati, oltre undici chioschi, quattro bar, nove negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento: MagicLand è l’unico parco divertimenti in Italia a disporre di una Quiet Room per persone nello spettro dell’autismo.