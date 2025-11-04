‘CREATURA: il respiro dell’Universo’ al Planetario di Caserta

Opera performativa in scena il 7 novembre

Venerdì 7 novembre 2025, il Planetario di Caserta ospiterà ‘CREATURA: il respiro dell’Universo’, offerto in tre repliche consecutive alle ore 19:00, alle 20:00 e alle 21:00.

L’evento non è adatto a bambini, sconsigliato a minori 10 anni.

Partecipazione gratuita, massimo 40 partecipanti a turno.

Durata: circa 40 min.

Prenotazione obbligatoria da questi link:

https://www.planetariodicaserta.it/eventi/creatura-il-respiro-delluniverso-a/

https://www.planetariodicaserta.it/eventi/creatura-il-respiro-delluniverso-b/

https://www.planetariodicaserta.it/eventi/creatura-il-respiro-delluniverso-c/

‘CREATURA: il respiro dell’Universo’, 2024, è un viaggio immersivo dal Big Bang alla comparsa dell’Uomo. È realizzato in linguaggio multisensoriale per raccontare l’Universo e la sua straordinaria evoluzione, dalla sua nascita 13,8 miliardi di anni fa a oggi.

Si tratta di una opera performativa di recentissima creazione ideata e messa in scena da Giuseppe Raso, docente di Fisica dell’Università di Palermo.

Immagini, musica, parole, azioni si intrecciano e si combinano per dar vita ad una esperienza immersiva.

‘CREATURA’ è articolata in 6 movimenti che seguono il flusso delle musiche originali, composte dal compositore Accursio Antonio Cortese il quale riesce a dar voce anche allo spazio cosmico, dove non c’è suono.

Completano l’opera i movimenti scenici eseguiti dal vivo da performer e le voci narranti di attori che declamano testi tratti da Bibbia, Rigveda, Tao Te Ching, Iliade, Antigone: una descrizione lirica della nascita dell’Universo che trova paralleli nelle moderne teorie cosmologiche.

Sarà presente il prof. Giuseppe Raso che introdurrà brevemente l’opera.

Il prof. Raso spiega:

Nel latino tardo Creatura indica ogni cosa che esiste nell’Universo, animata e inanimata: le stelle, i pianeti, le rocce, le piante, gli animali e tutti gli esseri viventi. Nell’opera performativa ‘CREATURA’ il pubblico vive l’evoluzione dell’Universo dalla sua nascita, 13,8 miliardi di anni fa ai nostri giorni, grazie a 6 movimenti, come in una partitura musicale.

Lo spettacolo è un post-evento organizzato da Notte dei ricercatori ERN 2025, progetto S.T.R.E.E.T., Università degli studi della Campania ‘L. Vanvitelli’ organizzatore locale, con il supporto logistico e tecnico del Planetario di Caserta.

drammaturgia e regia Giuseppe Raso

musica e sound design Accursio Antonio Cortese

voci narranti attori vari

movimento scenico Giovanni Raso

performers Giovanni Raso, Noemi Trapani

video fulldome Nicola Bonomo

produzione Albamedia