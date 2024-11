La presentazione è in programma il 12 novembre a Palazzo Matteotti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Domani, martedì 12 novembre 2024, ore 12:30, presso la Città Metropolitana di Napoli, Palazzo Matteotti, sala Cirillo, primo piano, si terrà la presentazione di ‘Creative – Festival Metropolitano delle Culture giovanili’, un progetto rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni del territorio metropolitano con laboratori formativi completamente gratuiti per artisti emergenti, giovani imprenditori e professionisti della creatività, eventi culturali e rassegne musicali.

Promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, d’intesa con la Fondazione Teatro San Carlo, con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi Federico II e le Officine San Carlo, il progetto Creative intende sostenere il valore della creatività giovanile come elemento centrale per l’industria culturale nel territorio metropolitano napoletano e promuovere la cultura, arte e la bellezza come strumenti di contrasto al disagio sociale.

Sarà presente il prof. Lello Savonardo, consulente del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli per le Politiche Culturali Giovanili.

Conclude il prof. Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli.