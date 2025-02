CPI Schiboni: ‘Entra nel vivo fase di rinnovamento delle sedi laziali’

L’Assessore: ‘Siamo di fronte ad una rivoluzione necessaria’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio prosegue nell’attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego.

Un progetto, condiviso con la Commissione Europea, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con l’Unità di Missione PNRR, con cui si procede a ridefinire, rafforzandole, le linee di sviluppo dei servizi pubblici per l’impiego che rappresentano un presidio fondamentale sui territori in termini di servizi per il lavoro destinati a cittadini ed imprese.

Il piano prevede diverse linee di intervento, tra cui quella riguardante l’adeguamento strumentale e infrastrutturale sia sulle nuove che sulle attuali sedi e riguarda anche la manutenzione straordinaria.

Il processo di riorganizzazione dei CPI nel Lazio punta, infatti, a ridisegnare un sistema di servizi per il lavoro innovativo, in grado di rispondere alle sfide del mercato.

L’Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni, spiega:

Il Piano di potenziamento rappresenta un’occasione imperdibile per portare i servizi pubblici per l’impiego del Lazio all’altezza delle necessità emergenti dal complicato momento storico contingente del mercato del lavoro.

Al fine dell’adeguamento dei centri esistenti e dell’apertura di nuove sedi, a settembre 2024 sono stati coinvolti i Comuni interessati. Hanno risposto alla manifestazione d’interesse 27 Comuni, ai quali, attraverso una delibera di Giunta programmatoria, sono state assegnati i finanziamenti, per oltre 22 milioni di euro totali di cui circa 11 milioni a valere sul PNRR, per realizzare i lavori di adeguamento e/o acquistare le nuove sedi che ospiteranno i Centri per l’impiego.

Di questi, 24 Comuni hanno formalizzato le istanze e a seguito del campionamento preventivo dell’Unità di Missione del PNRR, potranno avviare le procedure di gara. Per 14 Comuni sono già stati sottoscritti gli accordi ed erogato il primo acconto. Per i restanti si sta procedendo con la definizione degli atti. Entro febbraio si potranno quindi iniziare i lavori.

L’Assessore Schiboni conclude: