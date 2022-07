Covid-19 Lazio 28 luglio 2022: 4609 casi, 16 decessi e 6373 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su 4.342 tamponi molecolari e 21.691 tamponi antigenici per un totale di 26.033 tamponi, si registrano 4.609 nuovi casi positivi, sono 16 i decessi, 1.127 i ricoverati, 75 le terapie intensive e 6.373 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.909.

Prosegue il calo del numero totale dei casi su base settimanale -30% e l’incidenza scende a 795 ogni 100 mila abitanti. Il valore RT scende a 1.05.

Quarta dose a over 60 – Come fare per vaccinarsi?

1- Chiedi al tuo medico di medicina generale;

2 – Prenota sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento;

3 – Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale;

Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni.

Ucraina: ad oggi sono state rilasciate circa 20.800 tessere STP, Straniero Temporaneamente Presente.

Emergenza Ucraina: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI, Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto, che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5 – 11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

ASL Roma 1: sono 619 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 668 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 622 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 258 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 399 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 547 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.496 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 454 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 658 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 156 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.