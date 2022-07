Covid-19 Lazio 22 luglio 2022: 6108 casi, 11 decessi e 6109 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su 4.794 tamponi molecolari e 27.205 tamponi antigenici per un totale di 31.999 tamponi, si registrano 6.108 nuovi casi positivi, sono 11 i decessi, 1.089 i ricoverati, 68 le terapie intensive e 6.109 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19%. I casi a Roma città sono a quota 2.707.

Continua la frenata dei casi, -2.404 rispetto alla scorsa settimana.

È necessario che sia semplificata la procedura per l’isolamento dei positivi asintomatici consentendo anche senza test negativo di uscire dall’isolamento dopo cinque giorni dalla scomparsa dei sintomi. Lo fanno già in alcuni Paesi, non vedo perché non si possa attuare anche da noi.

Quarta dose a over 60 – Come fare per vaccinarsi?

1- Chiedi al tuo medico di medicina generale;

2- Prenota sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento;

3 – Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale;

Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni.

Ucraina: ad oggi sono state rilasciate circa 20.100 tessere STP, Straniero Temporaneamente Presente.

Emergenza Ucraina: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI, Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto, che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5 – 11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

ASL Roma 1: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 879 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 889 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 558 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 653 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.913 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 643 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 806 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 213 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.