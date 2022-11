Covid-19 Lazio 18 novembre 2022: 3436 casi, 8 decessi e 2523 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su 3.253 tamponi molecolari e 15.990 tamponi antigenici per un totale di 19.243 tamponi, si registrano 3.436 nuovi casi positivi, sono 8 i decessi, sono 717 i ricoverati, 29 le terapie intensive e 2.523 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.853.

Vaccino – Quinta dose: il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un’ulteriore dose di richiamo, quinta dose, con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, allegato 1 della circolare, Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente.

Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o dall’ultima infezione da Covid-19, data del test diagnostico positivo.

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di-richiamo

Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Vaccino antinfluenzale: ad oggi sono state distribuite oltre 1 milione di dosi di vaccino ai medici di medicina generale, MMG, e pediatri di libera scelta, PLS. Sono state registrate oltre 660 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.763 MMG e 391 PLS.

ASL Roma 1: sono 596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 743 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 514 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 143 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 266 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 307 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 867 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 263 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 385 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 137 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.