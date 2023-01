Covid-19 Lazio 12 gennaio 2023: 1164 casi, 4 decessi e 2484 guariti

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi nel Lazio su un totale di 11.823 tamponi, si registrano 1.164 nuovi casi positivi, sono 4 i decessi, sono 698 i ricoverati, 30 le terapie intensive e 2.484 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 616.

In diminuzione il numero totale dei casi su base settimanale -23% e in diminuzione l’incidenza a 205 ogni 100 mila abitanti. Il valore Rt in aumento a 1.04

Vaccino – quinta dose:

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di-richiamo

Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Vaccino antinfluenzale: ad oggi sono state distribuite oltre 1 milione 260 mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale, MMG, e pediatri di libera scelta, PLS. Sono state registrate oltre 1 milione e 182 mila di somministrazioni da farmacie, servizi vaccinali delle ASL e 3.906 MMG e 426 PLS attivi nella campagna vaccinale.

ASL Roma 1: sono 238 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 251 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 127 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 320 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 102 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 168 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.