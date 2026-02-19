Cotral: A Rieti Rocca inaugura il nuovo Hub Intermodale

Un investimento strategico per la mobilità del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme all’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera e al Presidente di Cotral Manolo Cipolla, ha inaugurato oggi il nuovo Hub Intermodale di Rieti.

Si tratta di un’infrastruttura strategica per la mobilità del capoluogo e del territorio regionale, che rende più semplice l’interscambio tra bus urbani, extraurbani e ferrovia, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra Rieti, Roma e i principali centri del territorio.

Avviati nel gennaio 2025 e conclusi in meno di un anno, i lavori per il nuovo Hub Intermodale di Rieti hanno dato vita a uno spazio completamente ripensato, dove, per la prima volta, tutti i servizi di trasporto pubblico locale vengono messi a sistema in un’unica area moderna, confortevole e sicura.

I lavori, per un costo di circa 1,3 milioni di euro, hanno interessato un’area di 5.500 metri quadrati, riunendo in un unico polo i capolinea Cotral e ASM, creando un punto di interscambio moderno, funzionale e completamente integrato con lo scalo ferroviario.

Il nuovo hub disporrà di:

• 12 banchine dedicate ai bus regionali e urbani;

• un edificio polifunzionale di circa 100 mq, progettato per ospitare una sala d’attesa e due infopoint separati per Cotral e ASM;

• sistemi avanzati per il controllo accessi degli autobus e dell’utenza;

• un impianto di videosorveglianza di ultima generazione;

• illuminazione potenziata e soluzioni energetiche basate su fonti rinnovabili;

• l’innovativo ‘Edificio Lanterna’, elemento architettonico distintivo pensato per fungere da riferimento visivo e presidio costante di sicurezza.

L’intervento punta, inoltre, alla sostenibilità attraverso l’impiego di materiali ecocompatibili e tecnologie volte alla riduzione dei consumi.

Effetti positivi sulla città

Lo spostamento del capolinea da piazza Cavour consentirà una significativa riqualificazione dell’area centrale, prevedendo contestualmente il trasferimento dei box commerciali in Piazza Angelucci. Il nuovo hub migliorerà la fluidità dei flussi cittadini e offrirà un accesso più semplice ai servizi di trasporto regionale e locale.

Un nodo strategico per gli spostamenti quotidiani

Il nuovo hub intermodale di Rieti, operativo tutto l’anno, rappresenta già oggi un punto fondamentale della mobilità reatina e registra:

• 220 corse giornaliere dal lunedì al venerdì;

• 110 corse giornaliere il sabato;

• 50 corse giornaliere nei giorni festivi;

• 244 transiti giornalieri aggiuntivi nell’area del capolinea;

• collegamenti diretti con località strategiche tra cui Roma Tiburtina, Ponte Mammolo, Montelibretti FS, Passo Corese, Leonessa, Amatrice, Borgorose, Avezzano e altre destinazioni.

Una trasformazione al servizio del territorio

L’Hub Intermodale di Rieti rappresenta un passo decisivo per l’evoluzione del trasporto pubblico locale, capace di unire bus e ferrovia in un sistema moderno, sostenibile e orientato alla qualità del servizio.