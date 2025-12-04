‘Costruire Futuro’: aiuto previdenziale e socioassistenziale detenuti

Scadenza Avviso: 15 dicembre 2025

È stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’ultimo Avviso pubblico relativo al bando ‘Costruire futuro 2025’ con nuove misure destinate alla popolazione detenuta del Lazio.

Con l’Avviso, che scade lunedì 15 dicembre, vengono erogati 50mila euro a progetti presentati da istituzioni sociali private per progetti di supporto previdenziale e socio-assistenziale attraverso attività di informazione, orientamento, facilitazione all’accesso di prestazioni previdenziali e socioassistenziali, servizi di assistenza fiscale e pratiche riguardanti previdenza e indennità erogate dallo Stato.

L’obiettivo della misura è quella di migliorare la vita detentiva fornendo assistenza ai detenuti per l’accesso a indennità e prestazioni assistenziali, supporto nella compilazione di domande e nella gestione delle pratiche burocratiche, organizzazione di seminari e workshop informativi sui diritti previdenziali e socioassistenziali.

L’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, dichiara: