‘Costruire Futuro’: aiuto previdenziale e socioassistenziale detenuti

Scadenza Avviso: 15 dicembre 2025
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
È stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’ultimo Avviso pubblico relativo al bando ‘Costruire futuro 2025’ con nuove misure destinate alla popolazione detenuta del Lazio.
Con l’Avviso, che scade lunedì 15 dicembre, vengono erogati 50mila euro a progetti presentati da istituzioni sociali private per progetti di supporto previdenziale e socio-assistenziale attraverso attività di informazione, orientamento, facilitazione all’accesso di prestazioni previdenziali e socioassistenziali, servizi di assistenza fiscale e pratiche riguardanti previdenza e indennità erogate dallo Stato.
L’obiettivo della misura è quella di migliorare la vita detentiva fornendo assistenza ai detenuti per l’accesso a indennità e prestazioni assistenziali, supporto nella compilazione di domande e nella gestione delle pratiche burocratiche, organizzazione di seminari e workshop informativi sui diritti previdenziali e socioassistenziali.
L’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, dichiara:
L’impegno della Giunta Rocca a sostegno della popolazione detenuta del Lazio continua con un nuovo bando che rappresenta un ulteriore sostegno ai detenuti nel percorso di reinserimento sociale che deve iniziare già nel periodo di detenzione.
Insieme alle misure destinate al progetto dell’odontoambulanza, a quelle per migliorare le condizioni di vita negli istituti penitenziari e alle risorse per garantire il diritto allo studio universitario stiamo creando le condizioni per una detenzione dignitosa e in grado di assicurare un percorso di rieducazione che scongiuri la recidiva dei reati.