‘Costruiamo l’Europa insieme’, iniziativa a Marino (RM) con Mari

Focus su formazione e opportunità in programma il 9 gennaio al circolo di Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo.

Un percorso di formazione per cogliere le opportunità. Così inizia il 2025 di Fratelli d’Italia nel Lazio, grazie all’iniziativa ‘Costruiamo l’Europa insieme’.

Un circuito virtuoso, quello che inizia da Marino, provincia di Roma, giovedì 9 gennaio, fortemente voluto dalla Presidente della Seconda Commissione consiliare della Regione Lazio, il Consigliere Emanuela Mari, all’insegna della concretezza.

Il ciclo di incontri di formazione e opportunità affronterà infatti il tema di come trasformare la sessione europea 2024, frutto del lavoro della Commissione regionale con l’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e delle categorie, in opportunità per i territori.

I lavori dell’evento di Marino, moderato da Felice Catapano in qualità di membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, saranno introdotti dai saluti di Simone Del Mastro, capogruppo di FdI nel locale Consiglio comunale.

Successivamente sarà Raffaele Cacciapuoti, dello staff della Commissione Affari europei e internazionali, ad affrontare il tema ‘L’Unione europea cos’è e come funziona’.

A seguire Matteo Lori, Consigliere comunale di Mandela porterà la sua esperienza su ‘Costruire l’Europa con i Consiglieri locali’.

A Vanni Resta, docente dell’Università La Sapienza di Roma, andrà il compito di entrare nel vivo sul tema della ‘Pianificazione dei progetti europei’, mentre il Consigliere regionale Emanuela Mari, Presidente della Commissione consiliare permanente Affari europei ed internazionali, concluderà i lavori.

Al circolo di Fratelli d’Italia di Marino, in corso Vittorio Emanuele 84, l’incontro prenderà il via alle ore 18:00.