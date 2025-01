‘Costruiamo l’Europa insieme’, evento a Santa Marinella (RM) con Mari

Appuntamento il 23 gennaio alla Casina Rosa Trincia

Un percorso di formazione per cogliere le opportunità. Questo il filo conduttore dell’iniziativa ‘Costruiamo l’Europa insieme’, che arriva domani, giovedì 23 gennaio, a Santa Marinella (RM).

Un circuito virtuoso, quello avviato nelle città del Lazio, fortemente voluto dalla Presidente della Seconda Commissione consiliare della Regione Lazio, il Consigliere Emanuela Mari, all’insegna della concretezza.

Il ciclo di incontri di formazione e opportunità affronta infatti il tema di come trasformare la sessione europea 2024, frutto del lavoro della Commissione regionale con l’ufficio di rappresentanza a Bruxelles e delle categorie, in opportunità per i territori.

I lavori dell’evento di Santa Marinella, moderato dal Consigliere comunale Alina Baciu, saranno introdotti dai saluti di Ilaria Fantozzi, Capogruppo di FdI nel locale Consiglio comunale, e Giampiero Rossanese, Dirigente del locale circolo del partito.

Successivamente sarà Raffaele Cacciapuoti, dello staff della Commissione affari europei e internazionali, ad affrontare il tema ‘Sportelli e Punti Europa, opportunità per i territori’.

A seguire Matteo Lori, Consigliere comunale di Mandela porterà la sua esperienza su ‘Costruire l’Europa con i Consiglieri locali: la rete BELC’.

A Vanni Resta, Docente dell’Università La Sapienza di Roma, andrà il compito di entrare nel vivo sul tema della ‘Pianificazione dei progetti europei’, mentre Marco Bertucci, Presidente della IV commissione Bilancio e programmazione economica, parlerà di ‘Influenza delle politiche europee sul bilancio regionale’.

Il Consigliere regionale Emanuela Mari, Presidente della II Commissione Affari Europei ed internazionali, concluderà i lavori.

Alla Casina Rosa Trincia, in via Aurelia 363, l’incontro prenderà il via alle ore 18:00.