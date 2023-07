‘Costellazioni’ al TEATRO alla DERIVA (il Teatro sulla Zattera)

Riceviamo e pubblichiamo.

Con ben tre sold out su tre alle spalle, si avvia alla conclusione la XII edizione di TEATRO alla DERIVA (il Teatro sulla Zattera), rassegna ideata da Ernesto Colutta e Giovanni Meola, che ne cura la direzione artistica per l’undicesimo anno.

Domenica 23 luglio, alle 21:15, alle Terme – Stufe di Nerone, Bacoli (NA), Mutamenti/Teatro Civico 14 presenta ‘Costellazioni’ di Nick Payne, con Ilaria Delli Paoli e Roberto Solofria, che ne firma la regia.

Una donna, un uomo e l’universo a far da cornice. La fisica quantistica sostiene esista un numero infinito di universi e che, per ogni decisione presa, ci siano mille altri mondi in cui si è scelto differentemente.

Payne applica questa teoria ad un rapporto di coppia. Cosa sarebbe successo se…?

In una scena essenziale, queste due vite non fanno altro che incontrarsi e scontarsi come in un multiverso, tra pianto e risate.