‘Così fan tutte’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 1° al 3 febbraio

Tornano in scena a Fortezza Est di Roma dal 1° al 3 febbraio, ore 20:30, I Tre Barba con la loro versione dell’opera ‘Così fan tutte’ di Mozart Da Ponte, una messa in scena ironica e scanzonata, che restituisce uno spettacolo di intrattenimento puro, una vera e propria parodia giocosa dell’opera lirica senza svilirne mai, al contempo, la purezza e la grandezza che la contraddistingue.

Napoli 1700. In una bottega di caffè, i giovani ufficiali Ferrando e Guglielmo lodano la fedeltà delle loro fidanzate, rispettivamente Dorabella e Fiordiligi.

Il loro amico, lo scapolo Don Alfonso, negando l’esistenza della fedeltà femminile propone loro una scommessa: dopo aver finto di partire per una guerra improvvisa i due giovani, travestiti da nobili albanesi, dovranno corteggiare insistentemente ognuno la fidanzata dell’altro.

Guglielmo e Ferrando accettano di buon grado la scommessa ma, dopo un’iniziale resistenza da parte delle due ragazze, i giovani militari saranno costretti a ricredersi, dando così ragione alle parole di Don Alfonso ‘Così fan tutte’.

Attraverso una scena minimale, tre sgabelli e pochi e significativi oggetti di scena, Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo recitano fedelmente e quasi del tutto integralmente l’opera di Mozart, alternando alla recitazione intermezzi musicali, arrangiando le arie più celebri, eseguite rigorosamente in coro, a cappella, senza l’ausilio di alcuno strumento musicale.

Il progetto artistico de ‘I Tre Barba’ si propone di far conoscere ad un pubblico, popolare e non, la lirica e le sue opere che ai giorni nostri sono perlopiù sconosciute o soltanto sommariamente apprezzate.

L’opera lirica viene spesso tenuta a distanza, soprattutto dai giovani, spesso per motivi puramente economici oppure perché ritenuta una forma d’arte – spettacolo lontana, superata e datata; in verità la lirica rappresenta un mondo eccezionale, fondamentale per la nostra tradizione artistica e culturale, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

www.fortezzaest.com

Biglietto unico €12,00

Info e prenotazioni mail:

prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp:

329-8027943 / 349-4356219