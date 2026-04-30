Corte cost.: legittimo operato Municipia / Napoli Obiettivo Valore

Manfredi e Baretta: ‘La sentenza fa chiarezza e conferma la bontà dell’operato del Comune per risanare il bilancio e offrire servizi migliori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli rispetto all’operato di Municipia / Napoli Obiettivo Valore, società partecipata del Comune.

Il ricorso verteva sulla presunta mancanza del potere di accertamento e riscossione da parte della società.

La sentenza depositata oggi conferma, dunque, la legittimità della riscossione affidata dal Comune di Napoli a Municipia / Napoli Obiettivo Valore e mette la parola fine ad un contenzioso che aveva già avuto dalla Corte di Cassazione un pronunciamento favorevole all’Amministrazione.

Il recupero dei tributi e canoni non versati, effettuato in questi due anni di attività, ha visto un’alta adesione dei napoletani che hanno regolarizzato le posizioni pendenti. Ciò conferma come quella scelta dall’Amministrazione Manfredi sia la strada giusta e inequivocabilmente legittima.

Il Sindaco, Gaetano Manfredi, ha affermato:

La decisione della Corte Costituzionale fa chiarezza su un tema rilevante per l’Amministrazione e per i cittadini, confermando la correttezza dell’impostazione seguita dal Comune nella gestione dell’accertamento e della riscossione. L’attività di riscossione sta producendo risultati positivi, fondamentali per rafforzare l’azione del Comune e migliorare sempre di più i servizi ai cittadini.

L’Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ha commentato: