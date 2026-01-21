Corte Appello Roma conferma confisca impianto sportivo Don Pino Puglisi

Ieri, la quarta sezione penale della Corte di Appello di Roma ha pronunciato la sentenza di conferma della confisca di tutti i beni del boss Franco Gambacurta, compreso l’impianto sportivo ‘Don Pino Puglisi’ di via Stefano Vais a Montespaccato.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca esprimono soddisfazione per la sentenza.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dichiara:

Il ‘Patto di Quartiere’ dimostra che quando le istituzioni agiscono unite i risultati arrivano. Montespaccato è un esempio concreto di riscatto possibile, che continueremo ad accompagnare e rafforzare.

Come Regione Lazio abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso, lavorando insieme al Governo, a Roma Capitale e agli enti coinvolti.

Restituire questo spazio alla collettività significa dare un futuro ai bambini e ai ragazzi del quartiere, trasformando un luogo segnato dalla criminalità in un presidio di sport, inclusione e legalità.

La conferma della confisca dell’impianto sportivo di Montespaccato è una vittoria dello Stato e di tutte le istituzioni che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte.

La sentenza fa seguito alla decisione con la quale, nel dicembre 2024, la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la seconda volta sulla vicenda, aveva annullato quanto deciso nel luglio dello stesso anno da diversa sezione della Corte di Appello in ordine alla restituzione del 15% delle quote della società proprietaria dell’impianto a Valerio Gambacurta, figlio di Franco Gambacurta già condannato con sentenza definitiva a 30 anni di reclusione.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commenta:

Questa sentenza rappresenta un passaggio molto importante nel percorso di affermazione della legalità.

La conferma della confisca di tutti i beni del boss Gambacurta riafferma un principio fondamentale del quale è portatore lo sport: le infrastrutture sportive sono e devono essere luoghi nei quali ragazzi e ragazze si devono sentire liberi da ogni condizionamento criminale.

Il valore sociale dello sport quale strumento di inclusione e coesione, di educazione, aggregazione e riscatto va tutelato e preservato e il nostro impegno è quello di sostenere e nobilitare il tempestivo e pieno recupero di questi beni perché diventino patrimonio delle comunità e opportunità concrete per bambini, adolescenti e giovani.

Realtà preziose e coraggiose come ASP Asilo Savoia, e progetti come ‘Patto di Quartiere per Montespaccato’ e ‘Talento & Tenacia’ meritano tutto il nostro supporto che non faremo mai mancare.