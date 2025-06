Corso Vittorio Emanuele Napoli, istallate paline luminose per pedoni

Il piano riguarda l’intero territorio comunale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La scorsa notte, lungo il corso Vittorio Emanuele, le squadre di ANM Azienda Napoletana di Mobilità hanno completato l’istallazione di 36 paline con la segnaletica di attraversamenti pedonali illuminati da luce a batteria solare.

Le istallazioni fanno parte del piano per la sicurezza stradale adottato dalla Giunta comunale a fine 2024 ed oggi in attuazione, su proposta degli Assessori alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza, e alla Legalità e Polizia municipale, Antonio De Iesu.

Il piano riguarda tutto il territorio comunale e prevede l’installazione di nuovi impianti semaforici pedonali, attraversamenti pedonali rialzati, rallentatori acustici ed ottici e paletti di protezione per i pedoni.

La spesa prevista è di 956mila euro. Si tratta in gran parte – 844mila euro – di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mentre la restante quota è a carico del bilancio comunale.

Sul corso Vittorio Emanuele, in particolare, ANM con il contratto della sicurezza stradale ha realizzato 29 attraversamenti pedonali con vernice in bicomponente strutturato molto più resistente di quella tradizionalmente utilizzata, 36 lampeggiatori in corrispondenza di attraversamenti che non sono già semaforizzati o rialzati e sostituiti circa 50 cartelli di attraversamento pedonale danneggiati.

Il video mostra il funzionamento della palina luminosa e alla base la protezione con paletti per i pedoni in corrispondenza dell’attraversamento.

L’Assessore Cosenza ha ricordato:

Il piano è in attuazione, sono già stati, infatti, realizzati più di 30 attraversamenti rialzati, istallati alcuni degli ulteriori 60 semafori con dispositivi acustici, oltre all’istallazione delle paline luminose appena completata.

L’Assessore De Iesu ha aggiunto: