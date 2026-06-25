Corso Umberto a Napoli: ripristinata rete elettrica

Riattivate le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Si sono concluse in serata, dopo quasi 72 ore ininterrotte di lavoro, le attività di ripristino dei sottoservizi posati nel cunicolo sottoservizi di corso Umberto I, danneggiati lo scorso 22 giugno da sovraccarichi energetici.
Da stasera riattivate le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree del Centro Storico intorno a piazza Bovio.
L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il lavoro sinergico svolto dagli Enti gestori e ringrazia tutti i lavoratori che sono stati impegnati in questi giorni.