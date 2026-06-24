Corso Umberto a Napoli: aggiornamento malfunzionamento rete elettrica

Le attività, che proseguiranno almeno per tutta questa notte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono da poche ore terminate, a cura di e-Distribuzione, le attività di ripristino delle linee elettriche posate nel cunicolo sottoservizi di corso Umberto I danneggiate da sovraccarichi energetici nella serata del 22 giugno.

Sono adesso a lavoro i tecnici della Edison Next Government scarl per il ripristino della rete di pubblica illuminazione. Infine, interverranno i tecnici degli operatori telefonici.

Al termine delle attività, che proseguiranno almeno per tutta questa notte, sarà possibile rialimentare le linee elettriche e smontare i gruppi elettrogeni installati in prossimità delle principali cabine elettriche del Centro per consentire la gestione di questa fase emergenziale.

L’Amministrazione comunale esprime profondo apprezzamento per il lavoro svolto dai tecnici di E-distribuzione e da tutti gli operatori che, con grande dedizione e professionalità, stanno lavorando ininterrottamente da ormai oltre 48 ore per il ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio nel minor tempo possibile.

E rinnova l’appello a tutti i residenti della zona interessata e delle aree limitrofe, invitandoli a limitare al massimo l’uso della corrente elettrica e dei dispositivi ad alto consumo nelle prossime ore.

Questo accorgimento è fondamentale per non sovraccaricare ulteriormente il sistema e consentire il corretto svolgimento dei lavori di ripristino in totale sicurezza.