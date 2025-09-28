‘Corri la Vita’ colora Firenze: sport, solidarietà e comunità

Raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sport, cultura e solidarietà. ‘Corri la vita’ è tutto questo e anche comunità.

E come ogni anno, stamani alle 9:30 il Presidente della Regione ha dato il via alla tradizionale manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il sostegno psicologico.

L’evento è partito dal Parco delle Cascine per arrivare alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria.

Un fiume di persone si è snodato per le strade di Firenze, donne e uomini di ogni età, famiglie, gruppi di amici e colleghi hanno partecipato alla manifestazione colorando il centro cittadino.

Il Presidente della Regione Toscana si è detto emozionato e orgoglioso di esserci, accanto a chi ogni giorno trasforma lo sport in speranza.

Come tutti gli anni l’evento è realizzato dall’associazione ‘Corri la Vita Onlus’ in collaborazione con LILT Firenze e Firenze Marathon.