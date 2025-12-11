‘Corri Contro la Violenza’, ordinanza Municipalità II, III e IV Napoli

In vigore il 14 dicembre

Comune di Napoli.

Il Comune ha previsto un dispositivo temporaneo di circolazione per la mattinata di domenica prossima – 14 dicembre – per consentire lo svolgimento dell’evento ‘Corri Contro la Violenza’.

Dalle ore 7:30 alle 9:30, e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito veicolare sulle strade di volta in volta interessate dal transito degli atleti, che sono stadio Albricci (partenza e arrivo), via Pignatelli, via Colonnello Lahalle, corso Malta, via Nuova Poggioreale, piazza Nazionale, calata Ponte Casanova, Porta Capuana, via Poerio, piazza Garibaldi, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, piazza Bovio, via Sanfelice, via Monteoliveto, piazza 7 Settembre, piazza Dante, via Pessina, via Conte di Ruvo, via Santa Maria di Costantinopoli, via Foria, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, piazza Poderico, via Arenaccia, corso Novara, corso Meridionale, via Nazionale.

Lungo il percorso saranno sospesi gli attraversamenti pedonali di volta in volta interessati dal passaggio dei partecipanti alla gara.

I veicoli provenienti da strade che intersecano o che si immettono su quelle che rientrano nel percorso di gara dovranno fermarsi prima di impegnarle, rispettando le segnalazioni degli organi di vigilanza.

Infine, dalle ore 8:00 alle 9:00 saranno chiuse le rampe di uscita di corso Malta.

