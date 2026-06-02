Corpo, Mente, Scienza: torna ‘Yoga al Museo’ a Città della Scienza

Appuntamento il 5 giugno a Corporea – Museo Interattivo del Corpo Umano

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il grande entusiasmo registrato nel primo appuntamento, Città della Scienza riapre le porte del Museo Interattivo del Corpo Umano per un nuovo incontro dedicato al benessere, alla consapevolezza e al dialogo profondo tra corpo e mente.

Il 5 giugno, dalle 18:30 alle 20:30, torna Yoga al Museo, un’esperienza che unisce movimento, neuroscienze ed educazione alla salute in un contesto unico nel suo genere.

In un tempo che corre veloce, questo appuntamento invita a rallentare, respirare e ritrovare il proprio centro.

Come si legge nel testo introduttivo dell’iniziativa

il museo si trasforma ancora una volta in uno spazio vivo e partecipato, dove ogni gesto diventa scoperta e ogni respiro acquisisce significato.

Un luogo in cui la pratica dello yoga incontra la conoscenza scientifica, rendendo ogni momento un’occasione per ascoltarsi e comprendere meglio il proprio corpo.

A guidare il percorso sarà Stefania Cristiano, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra equilibrio fisico e attività cerebrale, approfondendo il ruolo del sistema nervoso, della respirazione e della propriocezione.

Le installazioni interattive di Corporea diventeranno parte integrante dell’esperienza, trasformando la pratica in un’immersione concreta e multisensoriale.

L’iniziativa rappresenta un momento di benessere condiviso ed è pensata per chi desidera ritrovare armonia, migliorare la consapevolezza del proprio corpo e vivere il museo in una forma nuova, più intima e speciale.