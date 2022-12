Coronavirus Toscana, 2209 nuovi casi. 11 decessi

I guariti raggiungono quota 1.457.106, 94,6% dei casi totali

Sono 2.209 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 427 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.782 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.539.726. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1%, 761 persone, e raggiungono quota 1.457.106, 94,6% dei casi totali.

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 71.388 positivi, +2,1% rispetto a ieri. Di questi 540, stabili rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale: 23, 1 in meno, si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un’età media di 84,9 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 875 tamponi molecolari e 9.393 tamponi antigenici rapidi: di questi il 21,5% è risultato positivo. Sono invece 2.259 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 97,8% di questi è risultato positivo.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 414.655 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze, 451 in più rispetto a ieri, 101.320 in provincia di Prato, 101 in più, 120.456 a Pistoia, 128 in più, 79.323 a Massa Carrara, 204 in più, 167.538 a Lucca, 337 in più, 179.575 a Pisa, 293 in più, 140.859 a Livorno, 267 in più, 138.900 ad Arezzo, 141 in più, 110.094 a Siena, 139 in più, e 85.927 a Grosseto, 139 in più.

A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana ha circa 41.695 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall’inizio della pandemia, tra residenti e non residenti. Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto è Lucca, con 43.635 casi ogni 100 mila abitanti, seguita da Pisa, 42.962, e Livorno, 42.815. La più bassa concentrazione si riscontra a Prato, con un tasso di 38.195.

In 70.848 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, 1.437 in più rispetto a ieri, più 2,1%.

I 1.457.106 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

I decessi

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Arezzo.

Sono 11.232 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.562 nella Città metropolitana di Firenze, 911 in provincia di Prato, 1.003 a Pistoia, 710 a Massa Carrara, 1.054 a Lucca, 1.260 a Pisa, 841 a Livorno, 718 ad Arezzo, 602 a Siena, 410 a Grosseto. Vanno aggiunte 161 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19, numero di deceduti/popolazione residente, è al momento 304,2 ogni 100 mila residenti. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, 374,0 ogni 100 mila abitanti, seguita da Firenze, 356,8 x100.000, e Pistoia, 345,6 x100.000, mentre il più basso è a Grosseto, 188,2 x100.000.

Tutti i dati saranno visibili sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19