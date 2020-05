Coronavirus Lazio 7 maggio 2020: 39 casi, trend 0,5%, 5 decessi

D’Amato: ‘Balzo in avanti dei guariti sono 119 il triplo dei casi positivi in ultime 24h, calano le terapie intensive per prima volta sotto 90 posti’

Si è appena conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore D’Amato:

Oggi registriamo un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24h, un trend al 0,5% e un balzo in avanti dei guariti che sono 119 il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24h. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Conclusa l’indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia, sono stati eseguiti oltre 500 tamponi, il cluster è chiuso. È stata emessa una disposizione straordinaria per la sanificazione degli impianti di condizionamento in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il Lazio punta sui test sierologici e da lunedì al via 300 mila per capire la circolazione del virus. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registra 1 solo caso a Latina nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.143 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 165 mila.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 93 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.600 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati.

Per quanto riguarda, infine, i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 15.500 mascherine chirurgiche, 40.000 maschere FFP2, 2.650 maschere FFP3, 4.160 tute idrorepellenti, 4.550 camici impermeabili, 39.200 guanti.

La situazione nelle ASL e A.O.:

ASL Roma 1 – 8 nuovi casi positivi. 42 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà.

In apertura una seconda postazione presso la Casa della Salute di Via Clauzetto;

ASL Roma 2 – 2 nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti;

ASL Roma 3 – 9 nuovi casi positivi. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino;

ASL Roma 4 – 7 nuovi casi positivi. 208 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia;

ASL Roma 5 – 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro;

ASL Roma 6 – 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse. 33 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia;

ASL di Latina – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 198 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In apertura 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta;

ASL di Frosinone – Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 28 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino;

ASL di Viterbo – Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 21 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo;

ASL di Rieti – Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano;

Policlinico Umberto I – 90 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore. Operativo il laboratorio per il test Covid H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – Operativo il laboratorio per il test Covid H24. 1 paziente è guarito;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 11 giorni. Operativo il laboratorio per il test di sieroprevalenza sul personale sanitario da lunedì 11 maggio. Una postazione per tampone drive in operativa;

Policlinico Gemelli – 100 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 14 in terapia intensiva. Deceduta una donna di 89 anni;

Policlinico Tor Vergata – Si sono registrati 2 decessi nelle ultime 24 ore. 4 i pazienti che sono guariti;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test Covid H24

ARES 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – restano ricoverati in totale 11 pazienti, 9 bambini e 2 mamme. Buone condizioni generali per tutti i ricoverati;

Università Campus Bio-Medico – 34 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito. Da lunedì 11 maggio operativa una postazione di tampone drive in.