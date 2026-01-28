Corecom Lombardia, il tour fa tappa a Monza

Il 30 gennaio nella sede della Provincia di Monza e Brianza è previsto un incontro con istituzioni, operatori e cittadini dedicato al mondo della comunicazione e dell’informazione locale

Il Corecom Lombardia prosegue il suo tour nelle province lombarde e venerdì 30 gennaio farà tappa a Monza per un incontro pubblico dedicato al mondo della comunicazione e dell’informazione locale.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:30 presso l’Auditorium ‘Armando Ghezzi’ della Provincia di Monza e Brianza, via Grigna, 13.

Si tratta della seconda tappa del ‘Corecom Tour’, l’iniziativa promossa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni per incontrare i territori, presentare le proprie attività e confrontarsi con istituzioni, operatori, associazioni, scuole e cittadini.

Al centro dell’incontro i principali temi di competenza del Corecom: tutela degli utenti nei servizi di telecomunicazione, controllo e vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale, educazione ai media, contrasto alla disinformazione e promozione del pluralismo dell’informazione.

Il Presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi spiega:

Il tour è un’occasione per avvicinare il Corecom ai territori, ascoltare le esigenze locali e rafforzare il dialogo con chi ogni giorno opera nel mondo della comunicazione.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che aprirà la tappa monzese del ‘Corecom Tour’, ha sottolineato:

Questo incontro è l’occasione per avvicinare il Corecom ai territori e ascoltare le esigenze delle comunità, ma è anche per sottolineare il ruolo essenziale che svolge ogni giorno per i lombardi in un contesto mediatico sempre più complesso e in rapido cambiamento. Il Corecom, infatti, non è solo un organismo tecnico: è un punto di riferimento concreto per i cittadini, un presidio di tutela dei diritti e di garanzia istituzionale nel vasto mondo delle comunicazioni.

Oltre al Presidente Gariboldi e al Presidente Romani, interverranno il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio e il Commissario AGCOM Massimiliano Capitanio. Saranno presenti i componenti del Comitato, Veronica Cella, Maurizio Gussoni, Marianna Sala e Marco Dragone, e i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.

