Corecom Lombardia, è partito da Lecco il tour nelle Province lombarde

Al via il confronto aperto con le comunità locali per illustrare le attività del Comitato

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

È partito da Lecco il tour istituzionale del Corecom Lombardia che toccherà tutte le Province della Regione, con l’obiettivo di presentarsi al territorio, promuovere le proprie attività e rafforzare il dialogo con cittadini, istituzioni locali, operatori della comunicazione e associazioni.

Il Presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi al termine dei lavori ha spiegato:

È stato un incontro molto produttivo dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare i rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni, della scuola e delle Forze dell’Ordine. Abbiamo illustrato nel dettaglio l’attività del Corecom non solo nei rapporti con i media, ma anche nei rapporti con i Comuni, con il mondo del Terzo settore e della scuola. È la prima tappa di un lungo percorso che intende valorizzare le specificità di ogni provincia e ci auguriamo che anche gli altri incontri siano produttivi come quello di oggi.

Il Presidente della Commissione Territori montani Giacomo Zamperini, FdI, portando il saluto dell’istituzione regionale, ha dichiarato:

Il Corecom svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini, tra cui la risoluzione delle controversie con le utenze telefoniche. Un altro tema centrale è la crescente diffusione delle fake news, che possono causare danni gravi e duraturi. È fondamentale un impegno comune per contrastare la disinformazione e proteggere i cittadini. La buona informazione, in particolare quella locale, è essenziale per garantire la corretta conoscenza dei fatti. In questo contesto, il supporto di organi di informazione credibili è indispensabile.

All’incontro erano presenti tutti i componenti del Comitato, il Consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, PD, il Sottosegretario di Regione Lombardia con delega all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza, il Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il Prefetto di Lecco Paolo Ponta e alcuni rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni scolastiche.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’impegno del Corecom Lombardia e far conoscere da vicino le rispettive funzioni: dalla tutela degli utenti nei rapporti con gli operatori di telecomunicazioni, alla vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale, fino all’educazione ai media e alla promozione del pluralismo dell’informazione.

Diversi gli argomenti trattati dai componenti del Corecom a partire dall’illustrazione delle attività e delle funzioni del comitato spiegate dal Presidente Gariboldi, alla riflessione sui Media education a cura della Vice Presidente Marianna Sala.

Maurizio Gussoni ha affrontato il tema della Par Condicio, Veronica Cella quello della gestione delle controversie e Marco Dragone ha concluso con un intervento sul monitoraggio dell’emittenza televisiva locale.

Il forte incremento della fruizione degli strumenti di comunicazione elettronica – telefonia mobile, internet, pay TV – ha portato a una crescita esponenziale del contenzioso in materia.

Dal 2018, anno in cui è entrata in funzione la piattaforma ConciliaWeb, Corecom Lombardia ha ricevuto circa 67mila richieste di conciliazione e ha aiutato imprese e cittadini a rientrare in possesso di circa 14 milioni di euro in termini di indennizzi, storni e rimborsi.