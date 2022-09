Corecom Lazio, precisazione in materia di par condicio

Precisazione sulla segnalazione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia

A seguito di notizie di stampa, il Corecom precisa che, in attuazione di quanto stabilito dalla L. 28/2000 e ai sensi dalla delibera AGCOM 299/22/CONS, in relazione alla segnalazione pervenuta in data 23 settembre 2022 dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia, dopo aver espletato un’istruttoria sommaria ha provveduto, con esclusivo riferimento ai fatti avvenuti il 19 settembre, alla trasmissione dei relativi atti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ente preposto, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.